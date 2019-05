Mehr als 100 Missbrauchsfälle von Heimopferrente nicht erfasst

Nicht ganz ein Jahr ist es her, seit der Nationalrat den Bezieherkreis von Heimopferrenten erweitert hat. Wie lückenhaft die Entschädigung von Misshandlungsopfern aber nach wie vor ist, zeigen mehrere aktuelle Fälle. Ein Betroffener aus dem Salzburger Flachgau wandte sich nun an den KURIER. Sein Martyrium liegt Jahrzehnte zurück, an den Folgen leidet der heute 73-Jährige noch immer. Anspruch auf eine Heimopferrente hat er trotzdem nicht.

Herr Eisl (Name von der Redaktion geändert) wurde in einer kleinen Volksschule am Land von Lehrern und dem Direktor in den 50er-Jahren über Jahre geschlagen und zu erniedrigenden Arbeiten gezwungen. Da die Misshandlungen aber nicht in einem Internat, sondern im regulären Schulbetrieb passierten, hat er keinen Anspruch auf eine Opferrente.

Eisl appelliert an die Politik, den Bezieherkreis noch einmal zu erweitern: „Damit alle, die in der Schule ein unbeschreibliches Martyrium erleiden mussten, zumindest eine kleine Rente bekommen.“ Die Heimopferrenten macht 300 Euro monatlich aus. Für den Mindestrentner würde die Summe einen Unterschied ausmachen.

Einmalige Entschädigung

Bereits vor Jahren hat die Klasnic-Kommission der Kirche Herrn Eisl als Opfer anerkannt, da auch der Religionslehrer in die Misshandlungen involviert gewesen war. Es gab eine einmalige Entschädigung in der Höhe von 5.000 Euro. Die damit verbundene Behandlung beim Psychologen konnte die posttraumatische Belastungsstörung, unter der Eisl leidet, nicht lösen. Nach wie vor verfolgen ihn die jahrzehntelang zurückliegenden Ereignisse im Traum.

Die Hoffnungen auf eine Heimopferrente sind aber gering. Eine neuerliche Erweiterung des Bezieherkreises wird es wohl nicht geben. Das hat mit dem Stillstand nach der Regierungskrise nichts zu tun.