Mehr Alkohol am Land, mehr illegale Drogen im urbanen Raum

Die nun in Vorarlberg gewonnen Ergebnisse bestätigen die bisherigen Erkenntnisse. Im ländlichen Raum wird mehr Alkohol als in urbanen Regionen konsumiert. Der Pro-Kopf-Verbrauch von illegalen Drogen ist hingegen im städtisch geprägten Raum höher als am Land. Noch etwas hat sich laut Oberacher bestätigt: „Der Tourismus ist kein Treiber für Drogenkonsum.“