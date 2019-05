Mega-Fotoausstellung in Baden: Ein Bild von einem Festival

Sie prangen auf Hauswänden, hängen auf Mauern und in Parks, ja stehen sogar im Teich – Fotos. Nicht irgendwelche, sondern solche von renommierten internationalen Fotografen. Sie sind unübersehbar, bis zu 280 Quadratmeter groß und es sind viele – rund 2000. Die Premiere des größten Open-Air-Fotofestivals in Baden im Vorjahr sorgte für Aufsehen und es war anscheinend Liebe auf der ersten Klick. Ab 1. Juni geht die Mega-Ausstellung in die zweite Auflage.

Ideengeber ist La Gacilly, ein 2000-Einwohner-Ort in der Bretagne und doch wird das verschlafene gallische Dorf alljährlich von bis zu 400.000 Besuchern gestürmt. Rief Jacques Rocher, Bürgermeister und Spross der Kosmetikdynastie, hier doch 2004 ein Fotofestival ins Leben. Außergewöhnlich wegen der Qualität der Bilder und der Dimensionen, aber auch „weil das Festival von der Idee getrieben ist, die Welt zu verbessern“, so Lois Lammerhuber.