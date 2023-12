Während bei all den genannten Medien mit Ausnahme der "Kleinen Zeitung" die Werbeeinnahmen leicht bis stark sanken, legten sie bei internationalen Riesen weiter zu.

Plus an Ausgaben bei Internet-Riesen

Google (inkl. YouTube) fand sich mit rund 3,1 Millionen Euro (plus 190.000 Euro) auf Rang drei der Top-Werbeempfänger. Facebook (inkl. Instagram) erzielte rund 2,0 Mio. Euro und damit ein Plus von in etwa 50.000 Euro.

TikTok nahm mit ca. 170.000 Euro zwar vergleichsweise wenig ein, steigerte sich gegenüber dem 3. Quartal des Vorjahres aber stark um ca. 110.000 Euro. Auch Spotify, das mit ca. 48.000 Euro noch überschaubare Werbeeinnahmen aus der öffentlichen Hand hat, legte um ca. 20.000 Euro zu.