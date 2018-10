Mediation als Ausweg aus Bilderstreit

Damit sind wir auch schon mitten in einem vertrackten Rechtsstreit, über den der KURIER im Sommer berichtet hat und der in den vergangenen Wochen auch in ungarischen Medien (wieder) Niederschlag gefunden hat. Im Kern geht es um die Frage, wer rechtmäßiger Eigentümer des Predigt-Bildes ist, das der Niederländer nach Szenen aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium geschaffen hat. Das nach Expertenschätzung zwischen 10 und 100 Millionen Euro teure Werk (je nachdem, ob es im Falle eines Verkaufs in Ungarn bleiben müsste oder ausgeführt werden dürfte) befindet sich im Besitz der Familie Batthyány und unter dem Schutz des ungarischen Staates.

Weil das Gemälde aber bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg Teil der damals westungarischen Burg Güssing – seinerzeit Hauptresidenz der Fürsten Batthyány – war, lässt Burgenlands Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil ( SPÖ) durch die Finanzprokuratur der Republik allfällige Ansprüche auf das Bruegel-Bild prüfen. Denn, so eine mögliche Argumentation, der 1870 ohne Nachkommen verstorbene Fürst Philipp Batthyány hatte eine Stiftung zum Zwecke der Erhaltung der Burg Güssing, des Franziskanerklosters und der Familiengruft eingerichtet. In die Stiftung eingebracht wurden auch alle „in diesem Schlosse aufbewahrten Gegenstände“, heißt es in § IV seines Testaments. Demnach würde auch „Die Predigt Johannes des Täufers“ zum Stiftungsbestand zählen (siehe Zusatzbericht).

Dass Ungarn die Teilnahme an der weltweit ersten großen monographischen Bruegel-Schau in Wien mit rund der Hälfte seiner Werke verweigert hat, könnte darauf hindeuten, dass Budapest die Causa sehr ernst nimmt. Ungarische Medien berichteten jüngst mit Verweis auf den KURIER-Artikel, das Büro von Ministerpräsident Viktor Orbán höchstselbst „verbot den Transport“ des Bildes nach Wien – eine Bestätigung blieb aber aus. Auf KURIER-Nachfrage heißt es von der ungarischen Botschaft in Wien, man wisse nicht, wer die Ausfuhr letztlich blockiert habe.