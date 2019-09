Mautbefreiung: Nach Kufstein meldet auch Salzburg Ansprüche an

Im Rahmen seiner Auftakttour versprach ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz den Tirolern am Sonntag in Kufstein eine Mautbefreiung für die Grenzstadt. Am Montag meldete auch Salzburg Ansprüche an. Eine Mautbefreiung wäre auch für Salzburg ein Thema, sagte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll ( ÖVP).

„Es wird Gespräche geben, wir werden das zum Thema in den Koalitionsverhandlungen machen“, sagte Schnöll in einer Pressekonferenz. Welche Bereiche der Salzburger Stadtautobahn von der Maut befreit werden könnten, ist noch offen. „Das muss man sich anschauen“, meinte Schnöll.