Maul- und Klauenseuche in Österreich? "Unsere Lebensmittel sind sicher"

Das österreichische Heer hilft im Nachbarland Slowakei im Kampf gegen die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche (MKS) : Mittwochabend ist mit der Dekontamination von Großfahrzeugen am slowakisch-ungarischen Grenzübergang Rajka begonnen worden, wurde am Freitag vom Verteidigungsministerium mitgeteilt.

Berlakovich in der ZiB2

In Österreich geht also auch die Angst vor einem Ausbruch der Seuche um. Am Freitag-Abend war dazu Nikolaus Berlakovich, Vizepräsident des Europäischen Bauernverbandes (COPA) und ehemaliger ÖVP-Landwirtschaftsminister, zu Gast in der ZiB2 im ORF.