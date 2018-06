Matura: Wie man gegen den Fünfer berufen kann

Fünf Tage hat man für den Widerspruch Zeit, der an den Landesschulrat zu gehen hat. Danach können Betroffene Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben. Gegen dessen Entscheidung wäre auch noch eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof möglich, selbst eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist denkbar, so der Jurist.

Allerdings können diesen Weg nur Schüler gehen, die einen Fünfer hatten, und jene die Zeit und Nerven haben, sich ein solches Verfahren anzutun. Für alle, die mit ihrem Vierer unzufrieden sind, heißt es dagegen: „Sie müssen ihre Note akzeptieren.“ Nebenbei: Schulisch gibt es nur relativ wenige Bereiche, wo Juristen entscheiden können. Diese sind im Schulunterrichtsgesetz (§ 71) genau aufgelistet. „Was dort nicht aufgezählt ist, wird vor keinem Gericht verhandelt“, sagt Fuchs-Robetin.