Maskiert und bewaffnet: Rapper lösen mit Video-Dreh Polizei-Großeinsatz aus

Was wie eine Zusammenkunft gewaltbereiter Menschen aussah, entpuppte sich als Video-Dreh für einen Rapsong: Nach einer Alarmierung durch eine besorgte Frau rückte die Polizei in Götzis (Bez. Feldkirch) am Samstagabend mit mehreren Streifen ins Möslestadion aus. Dort wurden 17 Personen angetroffen, einige flüchteten beim Eintreffen der Exekutive. Das Missverständnis war schnell aufgeklärt, für einige der Teilnehmer gibt es dennoch Anzeigen, informierte die Polizei.