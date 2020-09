Maskenfreies Event-Vergnügen nur mit zugewiesenem Platz

Die neuen Einschränkungen im Alltagsleben durch das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie haben nun eine rechtliche Basis. Das Sozialministerium hat Samstagabend eine Verordnung erlassen, mittels derer ab Montag 0 Uhr die Maske in geschlossenen Räumen wieder Alltag wird. Ausnahmen gibt es bei Sport- und Kulturevents, wenn man per Karte einen fixen Platz zugewiesen bekommt.

Allzu große Überraschungen enthält die mittlerweile zehnte Novelle der Covid-19-Lockerungsverordnung nicht. Den Namen verdient sie derzeit allerdings nicht mehr, denn es wird nicht gelockert sondern die Zügel werden wieder gestrafft.

War der Mund-Nasen-Schutz zuletzt nur noch in wenigen Sektoren wie dem Lebensmittelhandel, Arztpraxen, Apotheken und Banken vorgeschrieben, gilt er nun wieder fast in allen Innenräumen, den privaten Bereich ausgenommen. Das geht vom Amtsbesuch über Ausstellungen und Bibliotheken bis zu Schwimmbädern, wobei man hier immerhin in der Schwimmhalle selbst und in der Dusche die Maske zur Seite legen kann. Die nämliche Regel gilt in Fitnessstudios, das heißt im Klartext: beim Umziehen Mund und Nase verdecken, beim Sporteln und Waschen nicht.