Masernfall bei Kleinkind in Vorarlberg

Ein Kleinkind ist in Vorarlberg an Masern erkrankt. Der Fall im Bezirk Dornbirn sei bestätigt, teilte die Vorarlberger Landesregierung am Freitag mit. Die Behörden hätten bereits alle notwendigen Schritte veranlasst.

Das betroffene Kind besuchte noch keine Bildungseinrichtung. Das Land erinnerte an die Empfehlung zur Impfung. Alle Personen, die in ihrer Kindheit nicht zweimal geimpft worden seien oder die Erkrankung durchgemacht hätten, sollten sich immunisieren lassen.

