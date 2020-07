Masern: Aufatmen nach Fehlalarm

Falsche oder fehlende Informationen über Impfdaten führten in Graz zum großen Zittern vor einer vermeintlichen Masern-Epidemie: Nachdem eine Krankenschwestern-Schülerin in Graz vergangene Woche an Masern erkrankt ist, bestand die Gefahr einer massiven Ausbreitung: Die junge Frau hatte mit bis zu 170 Kindern aus Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark Kontakt.

Gestern wurde noch ein weiterer Fall bekannt: Bei einem Zivildiener des Klinikums sind am Wochenende ebenfalls Masern ausgebrochen. Mit wie vielen Menschen er Kontakt hatte, konnte kaum verifiziert werden: Er beteuert aber, das Wochenende über zu Hause geblieben zu sein.

Recherchen des Spitals ergaben schließlich ein erschreckendes Ergebnis: 40 jener Kinder, die mit der Schülerin zu tun hatten, seien ohne Impfschutz also potenziell selbst gefährdet, aber auch Infektionsüberträger. Klinikchef Christian Urban sprach in einem Interview sogar "von einem Pool, von dem natürlich jede Epidemie ausgehen kann".