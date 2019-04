Masern: Impfpflicht für Gesundheitspersonal soll kommen

Die Impfpflicht für Angehörige des Gesundheitspersonals soll flächendeckend kommen. Am besten noch bis Ende dieses Jahres. Darüber sind sich alle Teilnehmer des Impfgipfels einig, der am Montag in der Volksanwaltschaft stattfand. Eingeladen waren unter anderem Vertreter der Parlamentsparteien, des Gesundheitsministeriums und der Ärztekammer.

Eine solche Impfpflicht gibt es bereits in der Steiermark. Die anderen Bundesländer müssten sie mit jeweiligen Landesgesetzen beschließen. Zu dem Thema soll es im Herbst eine parlamentarische Enquete geben.

„Dass es die Impfpflicht für Gesundheitspersonal noch nicht gibt, löst Kopfschütteln aus“, sagt SPÖ-Volksanwalt Günther Kräuter, der zu dem Treffen geladen hatte. Geht es nach ihm, soll die Impfpflicht in weiterer Folge auch auf das Personal in Kindergärten und Schulen ausgeweitet werden. Er plädiert weiters an die Aufnahme der Masernimpfung in den Mutter-Kind-Pass, geknüpft an die volle Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes.