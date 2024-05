Mann zog Notbremse im Zug in Salzburg und löste Brand aus

Als der Zug am Vormittag in den Bahnhof Hallein eingefahren war, hatte sich ein Brand an der Bremsanlage entfacht. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Der 55-jährige Italiener hatte auch noch eine Zeitung in einem Waggon angezündet. Polizisten löschten die Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.