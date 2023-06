Mann soll 21-jährige zur Prostitution gezwungen haben

Ein 34-Jähriger soll eine 21-Jährige in Tirol zur Prostitution gezwungen haben. Der Fall flog nach einer Anzeige durch das Opfer auf. Der Rumäne soll die Frau unter Vorspiegelung falscher Tatsachen aus seiner Heimat nach Österreich gelockt haben. Dort musste sich die heute 21-Jährige drei Jahre lang prostituieren. Außerdem soll der Mann Gewalt angewendet und die Frau missbraucht haben. Er befindet sich in U-Haft, wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung berichtete.