Frau soll Ex in Wien-Floridsdorf mit Messer attackiert haben

Ein Streit zwischen einer 29-Jährigen und ihrem Exfreund dürfte am Dienstagnachmittag in Wien-Floridsdorf eskaliert sein. Die Frau soll mit einem Messer auf ihn losgegangen und ihn am Bein verletzt haben.

Damit nicht genug: Die junge Österreicherin steht auch im Verdacht, ihren ehemaligen Lebensgefährten mit dem Umbringen bedroht und sein Mobiltelefon beschädigt zu haben.

