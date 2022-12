Mann randalierte in Kärntner Einkaufszentrum und verletzte Polizistin

Ein 20-jähriger Kärntner hat am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in Klagenfurt randaliert und sich danach heftig gegen seine Festnahme gewehrt. Der aggressive Mann hatte mehrere Regale umgeworfen, wobei die Waren beschädigt wurden. Die einschreitenden Polizeibeamten versuchten, den Mann zu beruhigen, was aber nicht gelang. Bei seiner Festnahme trat der Mann dann gegen eine Beamtin, die dabei leicht verletzt wurde. Er wurde angezeigt, teilte die Polizei mit.