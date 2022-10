Mann lieferte sich in Vorarlberg kilometerlange Verfolgungsjagd

Ein 29 Jahre alter Mann ohne Führerschein hat sich am Samstagabend zwischen Lustenau, Dornbirn und Fußach (Bezirk Bregenz) mit seinem nicht zugelassenen Auto, an dem gestohlene Kennzeichen montiert waren, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Schließlich touchierte er ein quergestelltes Polizeiauto und landete im Graben. Er versuchte noch zu Fuß zu flüchten, was aber missglückte. Alkohol- und Drogentest waren laut Polizei negativ. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hatte am Samstagmorgen nach einem Hinweis an dem in Lochau bei Bregenz abgestellten nicht zugelassenen Fahrzeug zwei gestohlene Kennzeichentafeln sichergestellt. Gegen 18.00 Uhr fiel dann derselben Streife das Auto auf, als es vom 29-jährigen Besitzer mit einem gestohlenen Anhängerkennzeichen vorne und einem unleserlichen Kartonschild hinten in Richtung Autobahn gelenkt wurde.