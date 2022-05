Mann in Tirol von Zug-Antriebsfahrzeug erfasst und schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist Samstagvormittag auf einem Bahnsteig am Innsbrucker Hauptbahnhof ins Stolpern geraten und rückwärts gegen ein Antriebsfahrzeug eines Zuges gefallen, der gerade losfuhr. Dabei wurde der Österreicher schwer am Oberschenkel verletzt, berichtete die Polizei. Er wurde in die Klinik eingeliefert.