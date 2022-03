Mann brachte fast 100 Kilo Cannabis nach Tirol

Im November stellte das Zollfahndungsamt Stuttgart an der deutsch-franz√∂sischen Grenze ein Paket sicher, das an die Adresse der 33-j√§hrigen √Ėsterreicherin adressiert war. Die Tiroler Kriminalpolizei wiederum fand heraus, dass zu der Sendung ein weiteres Paket geh√∂rt, das ebenfalls an die Frau geschickt werden sollte. Die Beamten wurden beim √Ėffnen sogleich f√ľndig und entdeckten 14 Kilogramm Cannabiskraut.

Hausdurchsuchung

Der 26-j√§hrige √Ėsterreicher und dessen 33-j√§hrige Lebensgef√§hrtin wurden im Laufe der Ermittlungen mit den Paketsendungen in Verbindung gebracht, festgenommen und in die Justizanstalt gebracht. Gleichzeitig geriet ein 41-j√§hriger Bosnier ins Visier der Ermittler, der vom 26-J√§hrigen nach Innsbruck geschickt worden sein soll, um zu √ľberpr√ľfen, was mit den Paketen, die an die 33-J√§hrige geschickt worden waren, passiert sei. Als der Bosnier das Paket abholen wollte, wurde er von den Kriminalbeamten festgenommen.

Dem 26-J√§hrigen konnte schlie√ülich nachgewiesen werden, dass er 95 Kilogramm Cannabis nach √Ėsterreich geschafft hatte, die 33-J√§hrige soll daran beteiligt gewesen sein. Bei einer Hausdurchsuchung wurden zudem ein vierstelliger Bargeldbetrag und hochpreisige elektronische Ger√§te gefunden.