Sechsjähriger Bub nach Rodelunfall in Tirol verstorben

Der sechsjährige Bub, der bei einem Rodelunfall am Samstagnachmittag in Berwang im Tiroler Außerfern schwer verletzt wurde, ist am Sonntag verstorben. Wie die Polizei berichtete, war der Bub mit seinem 37-jährigen Vater auf der Rodelbahn "Bärenritt" unterwegs, als die beiden Deutschen von der Strecke abkamen und direkt auf einen gepolsterten Steher der Unterführung prallten. Dabei wurden beide schwer verletzt. Sie wurden in die Innsbrucker Klinik geflogen.