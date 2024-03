Mann brach am Laufband zusammen: Geholfen hat zunächst niemand

Das Fitnessstudio in Wien dürfte an diesem Tag gut gefüllt gewesen sein, es war ein Sonntagabend. Ein Mann um die 40 trainierte am Laufband, als er plötzlich zusammenbrach. Hektik brach aus. Der Mann dürfte einen Herzstillstand erlitten haben. Was nun zu tun war, wusste aber niemand so recht, schilderten Augenzeugen. Weder jemand von den Angestellten, noch ein Club-Mitglied.