März 2026 - eine Bilanz: Mild und deutlich zu trocken

Der März 2026 war in Österreich vergleichsweise mild und deutlich zu trocken. Das zeigen aktuelle Auswertungen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK).

Das habe "vielerorts zu sinkenden Grundwasserständen geführt", wird Umweltminister Norbert Totschnig in einer Aussendung seines Ministeriums zitiert: "Solche Entwicklungen sind im Jahresverlauf zwar nicht ungewöhnlich, doch die aktuellen Niederschlagsdefizite zeigen klar, dass wir weiterhin aufmerksam bleiben müssen. Besonders die Wintermonate spielen eine zentrale Rolle bei der Auffüllung unserer Wasserspeicher."

Die durchschnittliche Lufttemperatur lag im März um +1,5 °C über dem Mittel der Klima-Normalperiode 1991–2020.

Gleichzeitig fiel im Österreichmittel mit rund 37 mm nur etwa die Hälfte des üblichen Monatsniederschlags. Besonders ausgeprägt war die Trockenheit laut Aussendung in Kärnten, Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg. Auch im längerfristigen Vergleich zeigt sich ein Defizit: In den vergangenen drei Monaten lag der Niederschlag um rund 19 Prozent unter dem Durchschnitt, im Zwölfmonatsrückblick bei etwa 14 Prozent darunter.

Geringe Schneemengen und niedrige Abflüsse

Trotz ergiebiger Neuschneefälle zum Monatsende entlang der Nordalpen blieben die Schneemengen auch in den höheren Lagen insgesamt unter dem langjährigen Mittel.

Hydrologisch führte die Trockenheit zu deutlich reduzierten Abflüssen: Rund 75 Prozent der Pegel wiesen im März niedrige Werte auf, insbesondere im Norden Österreichs. Hochwasserereignisse wurden nicht beobachtet. Am Neusiedler See zeigte sich ein saisonal üblicher, jedoch nur schwach ausgeprägter Anstieg des Wasserstands.

Die trockenen Bedingungen wirkten sich auch auf die Grundwasserstände aus. Der Anteil an Messstellen mit niedrigen Niveaus stieg bis Ende März auf rund 65 Prozent, nachdem sich die Situation im Februar vorübergehend etwas entspannt hatte.

Vorerst keine Entspannung

Laut aktuellen Prognosen der GeoSphere Austria ist kurzfristig mit steigenden Temperaturen und vorübergehend trockenerem Wetter zu rechnen. Bis zur Monatsmitte sollten sich durch kühleres, unbeständiges Wetter mit regelmäßigen Niederschlägen dann eher ausgeglichene Verhältnisse einstellen.

In der zweiten Aprilhälfte bleibt es überwiegend zu warm, gleichzeitig werden Niederschläge seltener und trockene Phasen nehmen zu. Anfang Mai wird es voraussichtlich weiterhin deutlich zu warm sein, bei wieder häufigeren Niederschlägen, die auch in der zweiten Maiwoche anhalten dürften.