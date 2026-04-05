Erst sonnig, dann wieder kühl: So wird das Wetter in Österreich

Die kommenden Tage versprechen in Österreich recht sonnig und im Westen auch mild zu werden. Bis zu 24 Grad sind laut Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag zu erwarten. Am Freitag dürfte dann ein Tiefdruckgebiet kühlere Witterung mit sich bringen.

Im Detail: Am Montag bieten der Süden, Südosten und äußerste Westen trockenes und recht sonniges Wetter. Im übrigen Österreich sind vorerst Wolkenfelder vorhanden, dazu sind besonders entlang der Alpennordseite einige Regenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1.400 und 2.000 Metern Seehöhe. Ab dem Nachmittag klingen die Schauer ab und die Wolken werden langsam weniger. Somit zeigt sich auch hier noch regional die Sonne. Der Wind kommt im Westen und Süden schwach bis mäßig, sonst mäßig bis kräftig, aus Südwest bis Nord. In der Früh liegen die Temperaturen je nach Wind bei ein bis 13 Grad, am Nachmittag bei 13 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Süden und Südosten.

Am Dienstag sind bis zum Vormittag besonders im Bergland an der Alpennordseite sowie auch im Südosten einige Wolkenfelder vorhanden. Nachfolgend gewinnt auch hier immer mehr die Sonne die Oberhand. Ansonsten scheint die Sonne meist von Beginn an. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft, aus West bis Nordost. Die Frühtemperaturen reichen von minus drei bis plus acht Grad, die Nachmittagstemperaturen von zwölf bis 24 Grad, wobei es im Westen und Süden am wärmsten wird.