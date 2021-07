Männliche Leiche aus See geborgen

Laut Polizei waren Tauchschüler der am See befindlichen Ausbildungsbasis unter der Hängebrücke durchgetaucht, die an einer engeren Stelle den See überbrückt. In einer Tiefe von fünf bis sechs Metern entdeckten sie den Leichnam und schlugen Alarm. Taucher der Feuerwehr Unterpremstätten bargen den Toten und suchten die Fundstelle im Umkreis ab, fanden aber keine weiteren Spuren oder Gegenstände. Der Mann dürfte bis zu 25 Jahre alt sein, genau könne man das aber nicht sagen, so der Ermittler. Der Unbekannte war sommerlich gekleidet: Er trug Shorts, Turnschuhe und ein rotes T-Shirt. Eine Vermisstenmeldung, die auf den Toten passen würde, lag der Exekutive zufolge nicht vor.