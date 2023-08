Mädchen wurde Opfer von Straftaten: Fahndung führte nach Österreich

Das Bild eines kleinen, blonden Mädchens wurde in den vergangenen Tagen tausendfach geteilt - die Geschichte dahinter ist tragisch und endete nun in Österreich. Die Polizei im deutschen Gelsenkirchen hatte das Bild veröffentlicht, weil sie es bei einem Mann der in Haft sitzt, sichergestellt hatte. Das Bildmaterial stammt aus 2017. Was genau dem Mädchen widerfahren ist, wollte die Polizei aus Gründen des Opferschutzes nicht mitteilen, es hieß nur, dass das Kind Opfer "erheblicher Straftaten" geworden war.

Das sichergestellte Bildmaterial des kleinen Mädchens stammt laut den Ermittlern aus dem Jahr 2017, was die Identifikation des Kindes erschwerte, weil das Foto nicht aktuell war und das Mädchen im Kindergartenalter zeigt. Dennoch gingen nach der Veröffentlichung am 1. August hunderte Hinweise ein. Über eine Woche später steht nun fest, dass das Kind in Österreich gefunden wurde.

Laut mehreren deutschen Medien wurde das Kind in seinem gewohnten familiären Umfeld identifiziert. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte sich die Polizei nicht näher zu dem Fall äußern und bat, von Anfragen zu dem abzusehen. Die Ermittlungen würden laufen und weitere Opfer seien nicht auszuschließen.