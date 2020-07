Luxus in guten wie in schlechten Zeiten

Brautpaare

Dazu kommt:suchen immer seltener das Standesamt für dieauf – sondern wählen Hotels, Schlösser oder Palais. Besonders beliebt im Osten des Landes ist das SchlossLaxenburg, das gleich mehrere Locations – kirchlich in der Kapelle und standesamtlich im Park oder in historischen Gebäuden wie etwa im Grünen Lusthaus – anbieten kann und in den kommenden Monaten an nahezu jedem Wochenende Austragungsort einerist. Auch im historischen Ambiente von Schloss Hof in, östlich von, ist man auf elegante Feiern spezialisiert; heuer gab es hier bereits 38. Zwischen 1500 bis 5000 Euro zahlen Heiratswillige für die Location.

Österreichweit ist die Zahl der Eheschließungen seit einigen Jahren mit knapp 40.000 jährlich zwar relativ konstant, "Hochzeitshochburgen" mit interessanten Outdoor-Locations verzeichnen jedoch starken Zustrom. Laut Hans Wimmer, Standesbeamter in Mödling, gab es heuer bis dato 529 Eheschließungen allein in Mödling – das sind 100 mehr als im Vergleichszeitraum 2013.