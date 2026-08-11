Lotto-Gewinner gesucht: Achtfach-Jackpot nicht abgeholt

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Fast einen Monat nach dem historischen Achtfach-Jackpot bei Lotto „6 aus 45“ mit 12 Millionen Euro im Topf ist der Gewinner oder die Gewinnerin noch immer nicht gefunden. Der Gewinnschein mit den sechs Richtigen wurde in der Steiermark abgegeben, so viel können die Österreichischen Lotterien bestätigten. Wo genau der Schein gespielt wurde, bleibt aus Datenschutzgründen aber geheim. Lotterien-Sprecher Günter Engelhart konnte den Ort gegenüber dem ORF lediglich auf die Obersteiermark eingrenzen.

Dass sich Großgewinner nicht sofort melden, sei allerdings keine Seltenheit. Gerade in der Urlaubszeit würden viele ihre Spielscheine erst verspätet kontrollieren. Zudem handle es sich in diesem Fall um einen Quicktipp, bei dem manche Spieler gar nicht mehr an ihre Teilnahme denken. Normalerweise melden sich Sechsergewinner innerhalb weniger Tage bei den Österreichischen Lotterien. Manche würden aber bewusst zuwarten, da die Auszahlung ohnehin erst nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist erfolgt.