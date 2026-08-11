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Lotto „6 aus 45“

Lotto-Gewinner gesucht: Achtfach-Jackpot nicht abgeholt

Der erste Achtfach-Jackpot der österreichischen Lotto-Geschichte wurde in der Steiermark geknackt. Nur Gewinner hat sich noch keiner gemeldet.
11.08.2026, 12:48

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Lottokugeln

Zusammenfassung

  • Fast einen Monat nach dem Achtfach-Jackpot mit 12 Millionen Euro ist der in der Obersteiermark gespielte Gewinnschein noch immer nicht abgeholt.
  • Laut den Österreichischen Lotterien ist ein spätes Melden nicht ungewöhnlich, etwa wegen Urlaubszeit, Quicktipp oder der vierwöchigen Reklamationsfrist.
  • Der Gewinn kann in Österreich drei Jahre lang geltend gemacht werden, danach fließt das Geld in einen Sondertopf für nicht behobene Gewinne.

Fast einen Monat nach dem historischen Achtfach-Jackpot bei Lotto „6 aus 45“ mit 12 Millionen Euro im Topf ist der Gewinner oder die Gewinnerin noch immer nicht gefunden.

Der Gewinnschein mit den sechs Richtigen wurde in der Steiermark abgegeben, so viel können die Österreichischen Lotterien bestätigten. Wo genau der Schein gespielt wurde, bleibt aus Datenschutzgründen aber geheim. Lotterien-Sprecher Günter Engelhart konnte den Ort gegenüber dem ORF lediglich auf die Obersteiermark eingrenzen.

Der Achtfach-Jackpot ist geknackt: 12 Millionen Euro gewonnen

Dass sich Großgewinner nicht sofort melden, sei allerdings keine Seltenheit. Gerade in der Urlaubszeit würden viele ihre Spielscheine erst verspätet kontrollieren. Zudem handle es sich in diesem Fall um einen Quicktipp, bei dem manche Spieler gar nicht mehr an ihre Teilnahme denken.

Normalerweise melden sich Sechsergewinner innerhalb weniger Tage bei den Österreichischen Lotterien. Manche würden aber bewusst zuwarten, da die Auszahlung ohnehin erst nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist erfolgt.

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Gewinn kann drei Jahre geltend gemacht werden

Zeitdruck besteht für den gesuchten Multi-Millionär nicht: Gewinne können in Österreich innerhalb von drei Jahren geltend gemacht werden. Sollte der Jackpot bis dahin nicht abgeholt werden, verfällt der Anspruch. 

Das Geld fließt dann in einen Sondertopf für nicht behobene Gewinne und wird bei späteren Bonusaktionen wieder ausgeschüttet. Laut den Österreichischen Lotterien gab es in der Vergangenheit bereits einzelne Sechser-Gewinne, die nie abgeholt wurden.

Lotto ORF Steiermark Österreich
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