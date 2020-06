Lösung für "Bettler-Problem" in Sicht

Um das "Wie" sind am Mittwoch einige Varianten aufgetaucht. FPÖ-Klubobmann Karl Schnell möchte etwa auf Landesebene eine Lösung nach "Wiener Vorbild". Während in den meisten Bundesländern das so genannte "stille Betteln" erlaubt, das Betteln mit Kindern sowie das aggressive und organisierte Betteln hingegen verboten ist, gibt es in Wien einen Zusatz: Dort ist auch das "gewerbsmäßige Betteln" verboten. In der Praxis hieße das streng genommen, man dürfe nur noch betteln, wenn man aus einer akuten Notlage heraus Geld braucht. "Wenn einem der Geldbeutel gestohlen worden ist und man Münzen für den Bus braucht", nennt Schnell als Beispiel. Am 21. Mai will die FPÖ im Landtag einen Abänderungsantrag zum Landessicherheitsgesetz einbringen, der aber erst eine Mehrheit braucht.

In Wien wurde die Verordnung übrigens am Verfassungsgerichtshof angefochten – und abgewiesen. Seit 2012 ist sie rechtskräftig, weil verfassungskonform.

Dass es so einfach nicht gehen kann, darauf macht Vizebürgermeister Harald Preuner ( ÖVP) aufmerksam. So ein Gesetz sei zahnlos, sagt er. Ein Bettler müsse laut Rechtsexperten über einen längeren Zeitraum mehrere Male erwischt werden, damit man beweisen könne, dass sie dies für ihren Lebensunterhalt tun. "Wir wissen aber, dass Bettler untereinander gut vernetzt sind. Sie würden dann einfach häufiger die Stadt wechseln bzw. die Plätze tauschen. Sie wären für die Polizei also noch schwerer greifbar als jetzt."

Preuner wagt daher einen neuen Anlauf mit seiner bereits mehrere Male gescheiterten Verordnung für ein partielles Bettelverbot in der Innenstadt: Er will eine zeitliche Beschränkung im Gemeinderat durchsetzen. "Dann wäre das Betteln zum Beispiel zu den Geschäftszeiten zwischen 9 und 18 Uhr in der Innenstadt verboten. Die Exekutive täte sich leichter mit der Umsetzung. Es wäre klar, dass ein Bettler bestraft wird, wenn er zur falschen Zeit am falschen Ort ist." Ein entsprechender Antrag sei in Arbeit.