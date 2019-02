LKW-Sicherheit: Kein verpflichtender Abbiegeassistent

Österreich wird Abbiegesysteme für Lkw nicht vor der EU zwingend einführen. Das betrifft sowohl neue Lkw als auch die Nachrüstung. Nach einem Lkw-Sicherheitsgipfel betonten FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer sowie die Verkehrssprecher der Regierungsparteien, Christian Hafenecker ( FPÖ) und Andreas Ottenschläger ( ÖVP) Dienstagnachmittag, dass man die Problematik vorerst mit kurzfristig wirksamen Maßnahmen angehen werde: zum Beispiel Assistenzspiegel an Kreuzungen, Verlegung von Fußgängerübergängen, Rechtsabbiegeverbote, eine Informationskampagne sowie Ausbildung der Lkw-Lenker.

Hofer betonte bei einer Pressekonferenz, dass die Sitzung der Experten und politisch Verantwortlichen von „großem Sachverstand“ gekennzeichnet gewesen sei. Die Frage der elektronischen Abbiegeassistenten in neuen Lkw und zum Nachrüsten schnitt der Minister nicht an.

Der Gipfel war nach dem Tod eines Neunjährigen Ende Jänner in Wien einberufen worden. Der Bub war von einem abbiegenden Lastwagen überrollt worden. Zigtausende Meschen hatten danach eine Petition für bessere Sicherheitsmaßnahmen unterschrieben. Helge Fahrnberger, Initiator der Petition zur Einführung eines verpflichtenden Lkw-Abbiegeassistenten regierte am Dienstag enttäsucht auf das Ergebnis des Gipfels: „Ich bin erschüttert, die schlimmsten Befürchtungen sind übertroffen worden“. Der nächste tote Fußgänger, das nächste tote Schulkind gehe auf Minister Hofer, so Fahrnberger.