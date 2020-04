Lkw-Fahrer in Kärnten entdeckte Flüchtlinge im Laderaum

Am Autobahnparkplatz Federaun kam es am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem Polizeieinsatz: In einem Kühltransporter wurden fünf blinde Passagiere in einem Laderaum entdeckt.

Ein Lkw-Fahrer, der mit seinem Sattelschlepper von Griechenland nach Österreich unterwegs war, hat beim Tanken in der Nähe von Villach zufällig in seinem Laster die fünf illegalen Migranten vorgefunden.