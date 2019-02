Lkw-Abbiegen: EU könnte vorpreschen

Neben den technischen Mängeln, gibt es noch ein weiteres Problem, was die Pflicht zu Abbiegeassistenten betrifft: Die EU hat bisher noch keine einheitliche Richtlinie. Würde man in Österreich jetzt Systeme vorschreiben, könnte es sein, dass diese wegen einer EU-weiten Regelung in ein paar Jahren nachgerüstet werden müssen. EU-Parlamentarier Othmar Karas ( ÖVP) sagte im KURIER dazu: „Eine Lösung auf EU-Ebene macht Sinn, weil Lkw ja grenzüberschreitend unterwegs sind und es da eine einheitliche Lösung braucht. Das Parlament fordert von den Mitgliedstaaten, dass sie beim Datum der Einführung einlenken.“

Ursprünglich sollte es noch bis 2024 dauern, bis das Gesetz verankert wird. Das Europäische Parlament will aber am Donnerstag abstimmen, ob es schon ab 2021 verpflichtende Lkw-Assistenzsysteme geben soll. Karas erwartet, dass die Parlamentarier – so wie er selbst – dafür stimmen werden. Sollte dem so sein, würde das Gesetz in die Begutachtung gehen und schließlich würden auch die verbindlichen technischen Details fixiert werden. Dann könnte auch in Österreich schon 2021 mit der Auf- und Nachrüstung begonnen werden. Der Verkehrsminister versprach dafür Förderungen in Millionenhöhe.