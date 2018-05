Linzer Aktenskandal: SPÖ-Gemeinderat sieht Politik entlastet

In der Affäre um liegen gebliebene Akten im Linzer Magistrat hat das Kontrollamt vor Kurzem einen Bericht vorgelegt, der KURIER hat informiert. Aufgrund der Untätigkeit des Magistrats wurden u. a . 42 Prozent aller Anzeigen der Finanz (2015) „ohne ein dokumentiertes Verwaltungshandeln eingestellt“. Die Rede ist von Hunderten Anzeigen. Der Schaden wird auf etwa 8,5 Millionen Euro geschätzt. Am Mittwochabend hat sich in Linz der Kontrollausschuss des Gemeinderats mit dem Bericht zur Causa beschäftigt.

Eine Woche nach dem Erscheinen des Kontrollamt-Berichts und nach intensiven Nachfragen habe sich nun ein erster Eindruck bestätigt, teilt der Fraktionsvorsitzende der SPÖ im Kontrollausschuss, Franz Leidenmühler mit. Und zwar folgenden Eindruck: „Die objektive Prüfung des Kontrollamts entlastet die politische Ebene, da sie nicht aktiv und in adäquater Weise mit den Problemen der Abteilung befasst wurde, erklärt der SP-Gemeinderat.