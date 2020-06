Liechtenstein will Gewissheit

Im Liechtensteiner Parlament war der Mord an Bankier Jürgen Frick "nicht mehr Thema Nummer 1. Es ist heute ein bisschen ruhiger", erzählt Landtagssekretär Josef Hilti am Donnerstag. Die 25 Abgeordneten debattierten am zweiten Sitzungstag trotzdem erneut unter Polizeischutz.

So lange der mutmaßliche Todesschütze Jürgen Hermann nicht gefunden wird – tot oder lebendig – bleibt ein Restrisiko, dass der " Robin Hood von Liechtenstein" weitere Anschläge geplant hat.

Die Polizei geht aufgrund der Indizien von einem Suizid des Verdächtigen aus. Doch Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner hat im KURIER gemeint: "Ich glaube, dass der Suizid inszeniert ist."

Hermanns Zorn richtete sich gegen eine ganze Reihe von Politikern. Ehemalige Geschäftspartner – auch in Vorarlberg – machte der 58-jährige Fondsmanager ebenfalls für seinen Ruin mitverantwortlich. Sie wollen zu der Causa ebenso nichts sagen wie das Fürstenhaus, das ebenfalls angefeindet wurde.