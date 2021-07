Lichtblick in städtischer Problemzone: Kunstschule hellt den Park auf

Arno Ritter

In der Kunst- und Architekturschule "Bilding" erhalten sie kostenlos Unterricht. Auf dem von der Stadt für das eigens errichtete Gebäude zur Verfügung gestellten Grundstück rottete zuvor ein Skaterpark vor sich hin. "Das war ein dubioser und vermüllter Ort. Es gab auch kritische Fragen, ob es klug ist, sich ausgerechnet hierher mit Kindern zu wagen", sagt "Bilding"-Leiterin Monika Abendstein. Undvom AUT (Architektur und Tirol ), Hauptinitiator des Projekts, erinnert sich: "Wir hatten Bedenken, ob es ins Positive kippt oder unsicher bleibt."

Knapp ein halbes Jahr nach der Eröffnung sind die Erfahrungen gut: "Wir haben einen Unort besetzt und zum Ort gemacht. Er ist an fünf Tagen pro Woche bis in den Abend hinein bespielt", sagt Ritter. Das "Bilding" strahlt in den Park aus.