"Letzte Generation" blockiert Staatsbrücke in Salzburg

Die Aktivistengruppe fordert, dass Klimaschutzmaßnahmen wie ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen, sowie Tempo 100 auf der Autobahn rasch umgesetzt werden.

Festgeklebt hat sich am Mittwoch auch die 27-jährige Angestellte Johanna Kröll. Sie sagt: "Vor zwei Jahren haben wir hier in Salzburg erlebt, was Klimachaos bedeutet: Extreme Regenfälle zogen eine Spur der Verwüstung durchs Land, etwa in Hallein, wo die Altstadt zum reißenden Sturzbach wurde. Ganze Autos wurden einfach weggespült – ein Wunder, dass niemand gestorben ist. Das sind die Folgen der Treibhausgase, die schon heute in der Luft sind. Warum lassen es Nehammer und Kogler dann zu, dass bei uns in Österreich nach noch mehr todbringendem Öl und Gas gebohrt wird?"