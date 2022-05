Lenker bei Unfall auf Regenfahrbahn in Osttirol in Pkw eingeklemmt

Auf einer regennassen Landesstraße in Heinfels (Bezirk Lienz) ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen, in den zwei Pkw und ein Lkw samt Anhänger involviert waren. Verletzt wurden Polizeiangaben zufolge dabei die beiden Autofahrer. Während ein 21-Jähriger von der Rettung ins Lienzer Krankenhaus gebracht wurde, wurde ein 69-Jähriger im Pkw eingeklemmt, durch die Feuerwehr geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Lkw-Fahrer blieb unverletzt

Ein 27-jähriger Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Der 21-Jährige war auf der Regenfahrbahn ins Schleudern geraten und in den Lkw und Pkw gekracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, auch der Lkw-Anhänger wurde beschädigt. Die Villgratentalstraße war bis 20.00 Uhr gesperrt.