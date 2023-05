Leichtes Erdbeben im obersteirischen Leoben

Im obersteirischen Leoben hat am späten Donnerstagabend ein leichtes Erdbeben die Region erschüttert: Es wurde um 22.14 Uhr mit einer Magnitude von 2,8 verzeichnet. Das Beben wurde im Epizentralbereich von der Bevölkerung verspürt. Ein Knistern in Gebäuden und ein Grollen des Untergrunds wurden beispielsweise wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind aber keine bekannt oder zu erwarten, teilte die Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) am Freitag mit.