Erneutes Erdbeben im Raum Gloggnitz in Niederösterreich

Am 30. März in den späten Abendstunden hatte ein Erdbeben der Magnitude 4,2 den Raum Gloggnitz erschüttert. Es wurde von der Bevölkerung deutlich wahrgenommen. Zahlreiche Meldungen über leichte Schäden wurden verzeichnet. Seitdem gab es mehrere weitere Erdstöße in der Region.

