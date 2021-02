Leiche nach Lawinenabgang in Tirol geborgen

Bei einem Lawinenabgang im Bereich des Kellerjoch im Bezirk Schwaz in Tirol ist am Montagvormittag eine Person verschüttet worden. Sie konnte nur noch tot geborgen werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Nachmittag bestätigte. Die Identität des Opfers konnte vorerst noch nicht festgestellt werden.

Ein Zeuge hatte den Abgang beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Daraufhin wurde eine Suchaktion mit mehreren Hubschraubern, der Alpinpolizei und der Bergrettung mit Suchhunden in Gang gesetzt.

Das Schneebrett hatte sich gegen 10 Uhr gelöst. Es war laut Angaben der Polizei rund 100 Meter breit und 400 Meter lang. Nähere Informationen lagen vorerst noch nicht vor.

Erst am Sonntag starben in Tirol zwei Menschen unter einer Lawine.