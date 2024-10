In diesem Schuljahr muss in Österreich jede Schule ein Kinderschutzkonzept samt Risikoanalyse erstellen, diese Woche hat das Bildungsressort die von der Lehrergewerkschaft eingeforderte Handreichung dazu ausgeschickt.

Die Schulen müssen nun im Lauf des Schuljahres das rund 50-seitige Kinderschutzkonzept ausfüllen - etwa mit Angaben zu ihren konkreten Interventionskonzepten für Gewaltvorfälle, Verhaltensregeln für Social Media oder einer Risikoanalyse am Standort. In der Handreichung befindet sich außerdem ein einseitiges Ablaufschema, wie bei Verdachtsfällen vorzugehen ist.

"Die Schulen haben sicher nicht auf das Konzept gewartet", sieht der Vorsitzende der ARGE Lehrer in der GÖD die Bildungseinrichtungen beim Kinderschutz grundsätzlich schon jetzt gut aufgestellt. "Das ist immer schon ein Anliegen der Pädagoginnen und Pädagogen gewesen." Er könne aber auch nachvollziehen, dass die Politik wegen der Ereignisse in jüngerer Vergangenheit reagieren musste.

Kimberger kritisiert Behören

Grundsätzlich sei er bei diesem Thema sehr beruhigt, weil er wisse, dass an den Schulen schon jetzt sehr viel für Kinderschutz getan werde, so Kimberger zur APA. Handlungsbedarf sieht er indes bei Unterstützungssystemen und Behörden. "Es kann nicht sein, dass sich eine Schule an die Schulpsychologie wendet und man dort antwortet: Wir haben dann in vier Wochen Zeit", ärgert sich Kimberger. "Das ist absolut inakzeptabel. Das gilt auch für außerschulische Stellen." In Kinderschutzfragen müssten Behörden und außerschulische Organisationen unmittelbar reagieren. "Und da sind wir noch lange nicht."

Das liege wohl an einer Unterbesetzung an verschiedenen Stellen und dem Fehlen von Unterstützungs- und Supportsystemen, vermutet Kimberger. Es brauche aber auch mehr Sensibilisierung dafür, dass man die Schulen mit ihren Herausforderungen auch abseits des Kinderschutzes nicht allein lassen dürfe.