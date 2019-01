Lehrer stürzte und erstickte im Tiefschnee

Mindestens sieben Meter geht es in dem Waldstück in die Tiefe, der Schnee liegt derzeit dort rund einen Meter hoch: Als der 62-Jährige von der Piste abkam und abstürzte, sank er sofort im weichen Neuschnee ein, berichtete die Bergrettung Mariazell am Mittwoch. Der AHS-Lehrer aus Stockerau, Niederösterreich, starb Dienstagnachmittag bei dem tragischen Skiunfall: Er erstickte in den Schneemassen, ähnlich, als hätte ihn eine Lawine verschüttet.

Seine Schüler – neun Zwölf- bzw- Dreizehnjährige zweiter Klassen – mussten zusehen – und reagierten dennoch richtig: Sie holten Hilfe statt selbst zu versuchen, nach unten zu klettern. Doch bis es die Bergrettung zu dem 62-Jährigen schaffte, war er bereits erstickt. Der Unfall passierte kurz vor 16 Uhr bei der letzten Talfahrt auf der Mariazeller Bürgeralpe in der Obersteiermark, einer als Familienabfahrt deklarierten und präparierten Piste.