Lehrermangel: Kritik an unqualifizierten Religionslehrern

Der Lehrermangel hat mittlerweile auch Auswirkungen auf den Religionsunterricht in österreichischen Schulen. Laut Ö1-Morgenjournal gibt es verstärkt Kritik an nicht qualifizierten Personen. Das sagt Wolfgang Weirer, Professor für Religionspädagogik an der Uni Graz.

Denn tatsächlich hat die Kirche die Möglichkeit, auch Personen ohne entsprechende theologische oder didaktische Ausbildungen zu bestellen.

