Lehrer drohte Schülerin, sie aus dem Fenster zu werfen

Zu 81 Prozent waren Schüler von Diskriminierung betroffen. An zweiter Stelle kamen mit neun Prozent aber schon die Lehrer. Die Gründe waren Islamfeindlichkeit (50%), die ethnische Zugehörigkeit der Schüler, Kindergartenkinder und Studenten (39%), eine Behinderung (6%), Sexismus (3%), Antisemitismus (1%) sowie Homophobie (1%). Zu 52 Prozent waren die Opfer Mädchen und junge Frauen.

Dass das Tragen religiöser Symbole – etwa eines Kopftuchs – das Risiko, diskriminiert zu werden erhöht, stimme aber nicht, erklärt IDB-Sprecherin Sonia Zaafrani. Denn in 58 Prozent der Fälle sei die Religionszugehörigkeit nicht ersichtlich gewesen. Mutmaßlich gaben hier Hautfarbe oder Familienname den Ausschlag für die Diskriminierung.

Ein Hauptproblem sei die „rassistische Grundeinstellung“ mancher Lehrkräfte, sagt Zaafrani. Dokumentiert sind Fälle, in denen Pädagogen ihre Schüler als „Neger“ oder „Terrorist“ beschimpften. In einer Wiener Schule soll ein Geschichtslehrer einer Schülerin mit Migrationshintergrund gedroht haben, sie aus dem Fenster zu werfen. Und in einer Notenkonferenz soll das Kollegium darüber beraten haben, ein iranisches Kind absichtlich durchfallen zu lassen.