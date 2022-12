Leeres Asylquartier: Kobenzl bleibt vorerst Fall für Prüfer

Fragen sind offen

Rechtlich strittig bleibt weiterhin, ob Vermieter oder Mieter für die Maßnahmen zuständig ist. „Hier greift das Mietrechtsgesetz nicht“, so der Eigentümer zum KURIER. Das Ministerium sieht den Vermieter in der Pflicht. Preuner: „Das Katz-und-Maus-Spiel geht in dieser Sache offenbar weiter.“

Die Baubehörde der Stadt hatte zuvor nach dem Bautechnikgesetz noch ein positives Urteil abgegeben. Jetzt erfolgt im Auftrag des Bundes eine weitere Prüfung. Preuner fordert Bund und Eigentümer dazu auf, sich in der Frage der Sanierungsleistungen zu einigen. Sabine Salzmann