Lebenszeichen der Kulturszene

Lange musste sie schlummern, nun erwacht sie langsam: die Kulturszene. Graz eröffnete etwa ein neues historisches Museum, der Hauptplatz in Linz verwandelte sich derweil im Zuge des Ars Electronica Festivals 2020 in „The wild state“ (zu Deutsch: Der wilde Zustand). Ganz in Ruhe lässt Corona die Kultur jedoch nicht, musste doch einiges maßnahmenbedingt adaptiert werden – die Kulturschaffenden sich jedoch wild entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen.

So hat sich der Campus der Kunstuniversität Linz etwa kurzerhand dazu entschlossen, Corona und dessen Auswirkungen als Ausgangspunkt für ihre Kunstinstallationen am Linzer Hauptplatz zu nehmen. Bilder des Projekts „Meter machen“ (Bild rechts) schmücken etwa den Boden des Linzer Hauptplatzes. Auf ihnen zu sehen sind „schräge“ Situationen, die sich durch das Distanzhalten in der Krise ergeben haben.

Ein anderes Projekt „verwandelt“ Passanten des Hauptplatzes mithilfe von Computerprogrammen in Ameisen, die dann auf eine Leinwand an die Häuserfassade des Brückenkopfgebäudes West projiziert werden.

Ein Sesselkreis aus 120 abgewetzten Samtstühlen soll wiederum die sonst internationale Gästeschar künstlerisch repräsentieren, die dieses Jahr aufgrund Corona wohl ausbleiben wird.