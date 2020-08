Alles anders im oberösterreichischen Kulturherbst

Dirie beim Brucknerfest: "Jeder Mensch trägt Verantwortung"

Alle Jahre wieder wird mit Spannung erwartet, wer denn die Eröffnungsrede zum Internationale Brucknerfest halten wird. Heuer konnte das Team rund um Direktor Dietmar Kerschbaum die Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie für den Festakt am 13. 9. gewinnen.

Dem KURIER hat sie vorab verraten, wie sie ihre Rede inhaltlich positionieren wird: „Mir geht es darum, dass jeder von uns seine Verantwortung für das Wohl seiner Mitmenschen und für Mutter Erde trägt und nicht nur an sich selbst denkt. Eine Gesellschaft, die von Gier, Geiz, Intoleranz, Ignoranz und Respektlosigkeit geprägt ist, wird im Chaos enden.

Ich halte seit fast 25 Jahren Reden auf der ganzen Welt, um meine Mission – den Kampf gegen das grausame Verbrechen der weiblichen Genitalverstümmelung an kleinen Mädchen – erfolgreich zu beenden und um für die Projekte meiner Desert Flower Foundation Spenden zu sammeln. Jede Rede ist mir wichtig, ich freue mich schon auf Linz.“

Abgesehen vom Festakt hält das Brucknerfest in den kommenden Wochen jede Menge spannende Veranstaltungen bereit, unter anderem Auftritte der Weltklasseklarinettistin Sharon Kam, des Celloshootingstar Julia Hagen oder der Ausnahmepianisten Kit Armstrong und Aaron Pilsan. Mit dem Tenebrae Choir und The Sixteen sind zwei der besten Vokalensembles der Welt erstmals in Linz zu erleben.

