Lebensrettung: Wienerin taucht nach Urlauber

Mit den Temperaturen steigt dieser Tage auch die Zahl der Badeunfälle. Eine spektakuläre Rettungsaktion spielte sich am Montagabend am Ossiacher See ab: Da tauchte eine 47-jährige Lehrerin aus Wien nach einem 88-jährigen Deutschen, der beim Schwimmen untergegangen war, und bewahrte ihn vor dem Ertrinkungstod.

"Ich beobachtete vom Steg aus einen Mann beim Schwimmen. Plötzlich war er verschwunden", erzählt Karla Darnhofer. Sofort sprang sie ins Wasser. "In rund zwei Metern Tiefe habe ich den Körper entdeckt. Mir gelang es, ein Bein zu erwischen und den Mann an die Wasseroberfläche zu ziehen", berichtet Darnhofer. Unter Mithilfe ihres Lebensgefährten Michael Rokyta und Heimo Probst, einem Bekannten aus Wien, konnte der leblose Körper auf den Steg gehoben werden. Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolgreich. Der Urlaubsgast aus Hessen wurde von der Rettungs ins LKH Villach gebracht, konnte das Spital aber wieder verlassen.

Zur Lebensretterin für einen Fünfjährigen wurde indes am Montag am Oedter See in Traun eine Rettungsschwimmerin, die freiwillig in der Station der Wasserrettung Dienst machte. Der Bub war ins tiefe Wasser geraten. Auf dem Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) allerdings kam für einen 76-jährigen Einheimischen jede Hilfe zu spät.