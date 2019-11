Lebensgefährte bedrohte Frau in Kärnten mit laufendem Winkelschleifer

Mit einem laufenden Winkelschleifer und einer Eisenstange hat ein 48-jähriger Mann in Arriach (Bezirk Villach) am Freitag seine ehemalige Lebensgefährtin bedroht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Mann aus dem Bezirk Villach war laut Polizei stark alkoholisiert. Er wurde vorübergehend in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert und wird auf freiem Fuß angezeigt.