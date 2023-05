Auto auf Großglockner Hochalpenstraße von Lawine erfasst

Diese Fahrt über die Großglockner Hochalpenstraße dürfte einem 50-jährigen Norweger noch lange in Erinnerung bleiben.

Der Mann war am Dienstag um kurz nach 16.30 Uhr bei Straßenkilometer 35,6 unterwegs, als sich am Hang oberhalb der Großglockner Hochalpenstraße ein kleines Schneebrett aus Nassschnee löste. Diese ergoss sich in weiterer Folge auf den in Richtung Wallackhaus führenden Fahrstreifen.

Dach, Windschutzscheibe und Motorhaube eingedrückt

Just in jenem Moment, als der Norweger die Stelle mit seinem Auto durchfuhr und von der Lawine erfasst wurde. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Sowohl ein Teil des Daches, die Windschutzscheibe und ein Teil der Motorhaube wurden eingedrückt.